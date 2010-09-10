Сообщение klonik » Сегодня, 13:31

Есть ли у инвалидов сайт знакомств? Рассчитываю на консультацию и помощь со стороны, потому что не знаю, с чего именно следует начать ознакомление с информацией и куда стоит заглянуть уже в ближайшее время.