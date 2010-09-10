Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 645
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 13:31

Есть ли у инвалидов сайт знакомств? Рассчитываю на консультацию и помощь со стороны, потому что не знаю, с чего именно следует начать ознакомление с информацией и куда стоит заглянуть уже в ближайшее время.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 644
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 15:29

Я знаю, потому решила выступить экспертом и проконсультировать, сразу поделиться для удобства ссылкой на проверенный и надёжный сайт. Обязательно нужно прогуляться по страницам вот этой https://mirinvalidov.ru/ площадки и останется только указать свои личные данные и оставить заявку для знакомства. Хорошо, что у инвалидов есть свой сайт, который позволяет связываться друг с другом, находить ответы на любые интересующие вопросы. Поэтому, мне захотелось отписаться и помочь вам, скинуть для удобства ссылку на площадку, которую мне уже приходилось посещать.
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