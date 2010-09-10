Подскажите
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Подскажите
Есть ли у инвалидов сайт знакомств? Рассчитываю на консультацию и помощь со стороны, потому что не знаю, с чего именно следует начать ознакомление с информацией и куда стоит заглянуть уже в ближайшее время.
Re: Подскажите
Я знаю, потому решила выступить экспертом и проконсультировать, сразу поделиться для удобства ссылкой на проверенный и надёжный сайт. Обязательно нужно прогуляться по страницам вот этой https://mirinvalidov.ru/ площадки и останется только указать свои личные данные и оставить заявку для знакомства. Хорошо, что у инвалидов есть свой сайт, который позволяет связываться друг с другом, находить ответы на любые интересующие вопросы. Поэтому, мне захотелось отписаться и помочь вам, скинуть для удобства ссылку на площадку, которую мне уже приходилось посещать.
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