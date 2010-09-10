В Германии критикуют организаторов фестиваля за фейерверки над Рейном
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В Германии критикуют организаторов фестиваля за фейерверки над Рейном
В Германии критикуют организаторов фестиваля за ф:smile:и над Рейном во время засухи, что думаете про это?
Re: В Германии критикуют организаторов фестиваля за фейерверки над Рейном
Интересный у вас вопрос, на который легко бы могли найти ответ в интернете) Но раз сами не можете, то могу вам советовать вот тут https://ibb-d.by/v-mire/v-germanii-krit ... asyhi.html полистать написанное умными людьми) Думаю прочитав все от и до больше вопросов не останется)
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