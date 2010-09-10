Стихи Роберта Рождественского
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Стихи Роберта Рождественского
Каких поэтов уважаете? Каких не очень? Можете своих троих любимых написать? Я в последнее время подсел на лирическую поэзию Роберта Рождественского, чем-то цепляет, но пока сам не могу объяснить чем. Как к нему относитесь? Рекомендую прочитать хотя бы пару строк https://lit-ra.su/robert-rozhdestvenskiy/ , если не знакомы с ним. И потом напишите сюда свои впечатления =) Также нравится Высоцкий и Тютчев.
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