Шоу на свадьбе, где заказать?

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 649
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Шоу на свадьбе, где заказать?

Сообщение klonik » Вчера, 21:26

Шоу на свадьбе, где заказать?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 648
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Шоу на свадьбе, где заказать?

Сообщение zevc » Вчера, 21:29

Тут вам не обойтись без советов от профессионалов, которые можете найти в статье https://biblioteka.by/m/articles/view/% ... 0%B1%D1%8B Очень хороший материал по этой теме, думаю все вопросы после прочтения сами собой отпадут)
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