Экскурсоводы Севастополя интересуют, где про них можно почитать?

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 648
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Экскурсоводы Севастополя интересуют, где про них можно почитать?

Сообщение zevc » Вчера, 21:36

Экскурсоводы Севастополя интересуют, где про них можно почитать?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 649
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Экскурсоводы Севастополя интересуют, где про них можно почитать?

Сообщение klonik » Вчера, 21:41

Тут вам не обойтись без советов от профессионалов, которые можете найти в статье https://sevoborona.site/jekskursovody-s ... -prazdnik/ Очень хороший материал по этой теме, думаю все вопросы после прочтения сами собой отпадут)
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