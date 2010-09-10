Экскурсоводы Севастополя интересуют, где про них можно почитать?
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Экскурсоводы Севастополя интересуют, где про них можно почитать?
Экскурсоводы Севастополя интересуют, где про них можно почитать?
Re: Экскурсоводы Севастополя интересуют, где про них можно почитать?
Тут вам не обойтись без советов от профессионалов, которые можете найти в статье https://sevoborona.site/jekskursovody-s ... -prazdnik/ Очень хороший материал по этой теме, думаю все вопросы после прочтения сами собой отпадут)
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