Сообщение gonchar84 » Сегодня, 17:24

Свойства, достоинства и недостатки СИП

Для удобства, в данной статье стоит коротко напомнить некоторые особенности СИП:



Несколько токонесущих жил СИП часто смотаны в жгут, из-за чего он похож на кабель. Поэтому его часто называют СИП кабелем;



Бухта СИП кабеля

Самонесущий – означает, что для его поддержки в воздухе не требуется натянутая струна, как для монтажа других видов кабелей. Данная особенность обеспечивается прочностью самих жил из алюминия, или при помощи дополнительного стального провода сердечника;



Несущий стальной сердечник в конструкции СИП

Крепеж кабеля СИП осуществляется при помощи специальной арматуры;



Анкерные зажимы для монтажа СИП

Для подключения данной кабельной продукции не обязательно снимать изоляцию с жил – существуют специальные прокалывающие зажимы;



Подключение ответвления при помощи прокалывающих зажимов

Разнообразие сечений выпускаемых кабелей обеспечивает энергоснабжение, как частных домов, так и зданий с оборудованием большой мощности.

Очевидными являются преимущества СИП кабеля:



Полная безопасность для людей и животных при разрыве ВЛ и падении провода на землю;

Отсутствие утечек тока при контакте провода с ветками деревьев, элементами конструкций, стенным покрытием или телами птиц;