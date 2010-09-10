Свойства, достоинства и недостатки СИП
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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Свойства, достоинства и недостатки СИП
Свойства, достоинства и недостатки СИП
Для удобства, в данной статье стоит коротко напомнить некоторые особенности СИП:
Несколько токонесущих жил СИП часто смотаны в жгут, из-за чего он похож на кабель. Поэтому его часто называют СИП кабелем;
Бухта СИП кабеля
Самонесущий – означает, что для его поддержки в воздухе не требуется натянутая струна, как для монтажа других видов кабелей. Данная особенность обеспечивается прочностью самих жил из алюминия, или при помощи дополнительного стального провода сердечника;
Несущий стальной сердечник в конструкции СИП
Крепеж кабеля СИП осуществляется при помощи специальной арматуры;
Анкерные зажимы для монтажа СИП
Для подключения данной кабельной продукции не обязательно снимать изоляцию с жил – существуют специальные прокалывающие зажимы;
Подключение ответвления при помощи прокалывающих зажимов
Разнообразие сечений выпускаемых кабелей обеспечивает энергоснабжение, как частных домов, так и зданий с оборудованием большой мощности.
Очевидными являются преимущества СИП кабеля:
Полная безопасность для людей и животных при разрыве ВЛ и падении провода на землю;
Отсутствие утечек тока при контакте провода с ветками деревьев, элементами конструкций, стенным покрытием или телами птиц;
Для удобства, в данной статье стоит коротко напомнить некоторые особенности СИП:
Несколько токонесущих жил СИП часто смотаны в жгут, из-за чего он похож на кабель. Поэтому его часто называют СИП кабелем;
Бухта СИП кабеля
Самонесущий – означает, что для его поддержки в воздухе не требуется натянутая струна, как для монтажа других видов кабелей. Данная особенность обеспечивается прочностью самих жил из алюминия, или при помощи дополнительного стального провода сердечника;
Несущий стальной сердечник в конструкции СИП
Крепеж кабеля СИП осуществляется при помощи специальной арматуры;
Анкерные зажимы для монтажа СИП
Для подключения данной кабельной продукции не обязательно снимать изоляцию с жил – существуют специальные прокалывающие зажимы;
Подключение ответвления при помощи прокалывающих зажимов
Разнообразие сечений выпускаемых кабелей обеспечивает энергоснабжение, как частных домов, так и зданий с оборудованием большой мощности.
Очевидными являются преимущества СИП кабеля:
Полная безопасность для людей и животных при разрыве ВЛ и падении провода на землю;
Отсутствие утечек тока при контакте провода с ветками деревьев, элементами конструкций, стенным покрытием или телами птиц;
Re: Свойства, достоинства и недостатки СИП
возьмите себе на заметку, электромонтажники
2 сообщения • Страница 1 из 1
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