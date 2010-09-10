Свойства, достоинства и недостатки СИП

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 140
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Свойства, достоинства и недостатки СИП

Сообщение gonchar84 » 08 фев 2023, 17:24

Свойства, достоинства и недостатки СИП
Для удобства, в данной статье стоит коротко напомнить некоторые особенности СИП:

Несколько токонесущих жил СИП часто смотаны в жгут, из-за чего он похож на кабель. Поэтому его часто называют СИП кабелем;

Бухта СИП кабеля
Самонесущий – означает, что для его поддержки в воздухе не требуется натянутая струна, как для монтажа других видов кабелей. Данная особенность обеспечивается прочностью самих жил из алюминия, или при помощи дополнительного стального провода сердечника;

Несущий стальной сердечник в конструкции СИП
Крепеж кабеля СИП осуществляется при помощи специальной арматуры;

Анкерные зажимы для монтажа СИП
Для подключения данной кабельной продукции не обязательно снимать изоляцию с жил – существуют специальные прокалывающие зажимы;

Подключение ответвления при помощи прокалывающих зажимов
Разнообразие сечений выпускаемых кабелей обеспечивает энергоснабжение, как частных домов, так и зданий с оборудованием большой мощности.
Очевидными являются преимущества СИП кабеля:

Полная безопасность для людей и животных при разрыве ВЛ и падении провода на землю;
Отсутствие утечек тока при контакте провода с ветками деревьев, элементами конструкций, стенным покрытием или телами птиц;
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 140
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Свойства, достоинства и недостатки СИП

Сообщение gonchar84 » 08 фев 2023, 18:24

возьмите себе на заметку, электромонтажники
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 134
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Свойства, достоинства и недостатки СИП

Сообщение derigor » Сегодня, 16:55

Спасибо, взял на заметку. Кстати, если нужна более детальная информация по поводу выбора СИП и проведения электромонтажных работ, то вот тут https://sip2a.ru/blog/ в блоге её найти можно, почитать. Там и характеристики представлены.
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