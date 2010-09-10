Сообщение klonik » Сегодня, 13:37

Добрый день. Мне нужна ваша консультация и помощь, куда стоит заглянуть в ближайшее время, чтобы ознакомиться с мангалами из металла и купить одну из моделей? Буду благодарна за любые комментарии и советы.