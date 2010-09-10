Сообщение klonik » 50 минут назад

Привет, всем. Куда вы чаще всего заглядываете, чтобы выбирать и покупать макросы для кс го? Я всё никак не могу остановиться на каком-то одном сайте в интернете и поэтому, надежда только на ваши комментарии и советы.