Подскажите
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Подскажите
Привет, всем. Куда вы чаще всего заглядываете, чтобы выбирать и покупать макросы для кс го? Я всё никак не могу остановиться на каком-то одном сайте в интернете и поэтому, надежда только на ваши комментарии и советы.
Re: Подскажите
Понимаю вас, потому что мне самой пришлось больше часа потратить на ознакомительный процесс, захотелось поделиться с вами информацией, которая в любом случае пригодится. Макросы для кс го каждый может скачать или купить, как вам удобно. Есть бесплатные вариации или платные, и как по мне то нужно обязательно протестировать всё. Для удобства я ссылки на такие сайты себе всегда в закладки сохраняю и вам советую поступать также, чтобы не пришлось, потом снова отправляться на поиски в интернет. Кликнули несколько раз мышкой и вот уже открыли нужный вам сайт.
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