Сообщение klonik » Вчера, 14:37

Привет, всем. Куда вы чаще всего заглядываете, чтобы выбирать и покупать макросы для кс го? Я всё никак не могу остановиться на каком-то одном сайте в интернете и поэтому, надежда только на ваши комментарии и советы.