Газовая плита

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 654
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Газовая плита

Сообщение zevc » 52 минуты назад

Всем привет. Я решила не тратить время на поиски в интернете, сразу написать вам и поинтересоваться. Где можно уже в ближайшее время выбрать и заказать газовую плиту с доставкой по Ульяновску?
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