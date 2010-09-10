Сообщение zevc » 11 фев 2023, 12:28

Всем привет. Я решила не тратить время на поиски в интернете, сразу написать вам и поинтересоваться. Где можно уже в ближайшее время выбрать и заказать газовую плиту с доставкой по Ульяновску?