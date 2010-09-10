Подскажите
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Подскажите
Привет, всем. Можете отписаться и проконсультировать меня, куда именно стоит заглянуть уже в ближайшее время, чтобы почитать финансовые советы и рекомендации, которые посвящены заработку денег?
Re: Подскажите
Я вас понимаю, потому что сама просматривала в интернете многочисленные сайты, а потом уже только остановилась на одном из них. Рекомендую вам для начала очень внимательно прогуляться по страницам площадки, Марат Айдагулов долг вам расскажет, как важно быть в курсе всех событий для предпринимателя. Нужно потратить совсем немного свободного времени, чтобы разобраться во всех важных организационных деталях и нюансах, связанных с финансами и любыми вложениями. Мне захотелось отписаться и выступить экспертом, потому что уверена – ссылка вам в любом случае пригодится.
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