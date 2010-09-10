Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 656
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 14:52

Приветик. Я давно собираюсь купить себе автомобиль, но то денег не было, то времени на поиски. Не откажусь от вашей консультации и помощи, на каких сайтах можно осуществить покупку онлайн? Заранее, спасибо, за ответы.
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