Сообщение zevc » Сегодня, 14:52

Приветик. Я давно собираюсь купить себе автомобиль, но то денег не было, то времени на поиски. Не откажусь от вашей консультации и помощи, на каких сайтах можно осуществить покупку онлайн? Заранее, спасибо, за ответы.