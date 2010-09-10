Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 669
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » 11 фев 2023, 14:52

Приветик. Я давно собираюсь купить себе автомобиль, но то денег не было, то времени на поиски. Не откажусь от вашей консультации и помощи, на каких сайтах можно осуществить покупку онлайн? Заранее, спасибо, за ответы.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 670
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 16:11

Можно даже принять активное участие в аукционе и получить в качестве приятного бонуса – скидку на покупку машины, которая понравилась. Мне коллега по работе скинул ссылку на американский сайты авто https://carfast.express и в этот же день я купил авто из сша, которое быстро очень было транспортировано в мой город. Радости не было предела, удалось сэкономить деньги, купить иномарку и теперь я разъезжаю на машинке по всему городу с улыбкой на лице. Советую вам прямо сейчас задать интересующие вопросы специалисту, который работает на сайте, а потом можно приступать к покупке транспортного средства.
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