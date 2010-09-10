Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 656
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 16:57

Привет, всем. Расскажите, куда можно заглянуть уже в ближайшее время, чтобы почитать о рассуждениях на тему бизнеса Марата Айдагулова? Нет времени и желания тратить часы на просмотр информации.
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