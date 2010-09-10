Подскажите
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Подскажите
Привет, всем. Расскажите, куда можно заглянуть уже в ближайшее время, чтобы почитать о рассуждениях на тему бизнеса Марата Айдагулова? Нет времени и желания тратить часы на просмотр информации.
Re: Подскажите
Как я вас понимаю, сама просматривала в интернете многочисленные сайты, а потом уже только остановилась на одном из них и прочитала очень интересную и познавательную статью. Не получилось вот так просто взять и пройти мимо вашего сообщения, Марат Айдагулов долг свой отдал обществу – поделился советами касательно открытия бизнеса. В любом случае, ссылка вам ещё может пригодиться и поэтому, лучше её куда-то для удобства сохранить. Я всегда так делаю, полезные материалы себе кидаю в закладки браузера и вам советую поступать для удобства также.
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