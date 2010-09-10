Сообщение zevc » Сегодня, 16:57

Привет, всем. Расскажите, куда можно заглянуть уже в ближайшее время, чтобы почитать о рассуждениях на тему бизнеса Марата Айдагулова? Нет времени и желания тратить часы на просмотр информации.