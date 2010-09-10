Стройматериалы

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Радищева
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56

Стройматериалы

Сообщение Радищева » Сегодня, 06:56

Где дешевле всего покупать стройматериалы в Воронеже можно. Интересуют доски Блок Хаус.
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Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Re: Стройматериалы

Сообщение Шапошникова » Сегодня, 08:33

Доски блок хаус в Воронеже мы отыскали по низкой цене в интернет магазине ЧерноземСтрой https://chestroy.ru/ Их склад находится Базовая, 2 это почти центр так что удобно было забирать самовывозом. Приобрели вот такие доски БЛОК ХАУС (АВ) 20*96*3.0М (6 ШТ/УПАК) SMART WOOD по 650 рублей всего.
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