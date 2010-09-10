Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 659
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » 57 минут назад

Добрый день. Можете отписаться и проконсультировать меня, куда стоит заглянуть в ближайшее время, чтобы почитать о режиссёре Полине Рашкиной? Она продолжает ставить постановки и играть в них?
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