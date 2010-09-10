Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 659
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 10:11

Добрый день. Можете отписаться и проконсультировать меня, куда стоит заглянуть в ближайшее время, чтобы почитать о режиссёре Полине Рашкиной? Она продолжает ставить постановки и играть в них?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 659
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 11:48

Да, я узнала о спектакле «Шагает солнце по бульварам», и сразу заинтересовалась, очень хочу сходить и посмотреть, как будут развиваться события на сцене. Не получилось вот так просто взять и остаться в стороне от вашего сообщения, решила помочь. Ссылка https://www.bragazeta.ru/news/2023/01/2 ... -bulvaram/ вам пригодится, Рашкина Полина очень хороший режиссёр и просто красивая актриса, которая украшает собой любой спектакль. Всегда интересно проводить свободное время с максимальной пользой для настроения и культурно просвещаться.
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