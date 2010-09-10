Подскажите
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Подскажите
Добрый день. Можете отписаться и проконсультировать меня, куда стоит заглянуть в ближайшее время, чтобы почитать о режиссёре Полине Рашкиной? Она продолжает ставить постановки и играть в них?
Re: Подскажите
Да, я узнала о спектакле «Шагает солнце по бульварам», и сразу заинтересовалась, очень хочу сходить и посмотреть, как будут развиваться события на сцене. Не получилось вот так просто взять и остаться в стороне от вашего сообщения, решила помочь. Ссылка https://www.bragazeta.ru/news/2023/01/2 ... -bulvaram/ вам пригодится, Рашкина Полина очень хороший режиссёр и просто красивая актриса, которая украшает собой любой спектакль. Всегда интересно проводить свободное время с максимальной пользой для настроения и культурно просвещаться.
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