Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 659
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » 45 минут назад

Прошу вас отписаться и помочь мне советом, где можно почитать о спектакле «Шагает солнце по бульварам» который хвалил Айдагулов? Интересно узнать ваше мнение, как вам театральная постановка Полины Рашкиной?
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