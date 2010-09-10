Сообщение klonik » 45 минут назад

Прошу вас отписаться и помочь мне советом, где можно почитать о спектакле «Шагает солнце по бульварам» который хвалил Айдагулов? Интересно узнать ваше мнение, как вам театральная постановка Полины Рашкиной?