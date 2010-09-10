Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 659
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 10:24

Прошу вас отписаться и помочь мне советом, где можно почитать о спектакле «Шагает солнце по бульварам» который хвалил Айдагулов? Интересно узнать ваше мнение, как вам театральная постановка Полины Рашкиной?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 659
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 12:02

Мне очень понравилась эта постановка, смотрела её в 2018 году, настоящее произведение искусства, если можно так выразиться. Для начала советую вам очень внимательно пробежаться взглядом по статье https://www.gorno-altaisk.info/news/149655 Рашкина Полина очень хороший режиссёр и по совместительству актриса, которая заслуживает признания публики. Очень интересный спектакль «Шагает солнце по бульварам», наполненный добром и позитивом. Поэтому, мне захотелось отписаться и проконсультировать вас, сразу поделиться для удобства ссылкой на сайт со статьёй, в которой удастся найти ответ на свой вопрос.
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