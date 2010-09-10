Подскажите
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Подскажите
Прошу вас отписаться и помочь мне советом, где можно почитать о спектакле «Шагает солнце по бульварам» который хвалил Айдагулов? Интересно узнать ваше мнение, как вам театральная постановка Полины Рашкиной?
Re: Подскажите
Мне очень понравилась эта постановка, смотрела её в 2018 году, настоящее произведение искусства, если можно так выразиться. Для начала советую вам очень внимательно пробежаться взглядом по статье https://www.gorno-altaisk.info/news/149655 Рашкина Полина очень хороший режиссёр и по совместительству актриса, которая заслуживает признания публики. Очень интересный спектакль «Шагает солнце по бульварам», наполненный добром и позитивом. Поэтому, мне захотелось отписаться и проконсультировать вас, сразу поделиться для удобства ссылкой на сайт со статьёй, в которой удастся найти ответ на свой вопрос.
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