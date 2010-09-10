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klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 659 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Подскажите Цитата Сообщение klonik » 10 минут назад Здравствуйте. Мне нужна помощь, слышала мельком о спектакле в Современнике «Шагает солнце по бульварам». Что о нём говорят? Хотелось бы почитать ваши комментарии возможно мнения экспертов. Поэтому, решила написать и спросить. Вернуться к началу

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