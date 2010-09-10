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klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 659 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Подскажите Цитата Сообщение klonik » Сегодня, 10:58 Здравствуйте. Мне нужна помощь, слышала мельком о спектакле в Современнике «Шагает солнце по бульварам». Что о нём говорят? Хотелось бы почитать ваши комментарии возможно мнения экспертов. Поэтому, решила написать и спросить. Вернуться к началу

zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 659 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Re: Подскажите Цитата Сообщение zevc » Сегодня, 12:31 Добрый день. Я сама так делаю, сначала просматриваю как можно больше статей и полезной информации, прежде чем переходить от теории к активным действиям. Решила выступить экспертом в этом вопросе, на странице https://www.volzsky.ru/press-relize.php?id=16078 режиссёр Рашкина спектакль «Шагает солнце по бульварам» уже с 2018 года показывают. Думаю, что нужно обязательно в интернете просматривать разные статьи и публикации, прежде чем покупать билеты. Кстати, в таких вопросах мнения экспертов очень важны и думаю, что вы и сами это прекрасно понимаете. Вернуться к началу

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