Выбор перловой каши

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Anthonn
Гость RZN.info
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 06 дек 2016, 00:04

Выбор перловой каши

Сообщение Anthonn » 51 минуту назад

Кто-то работает в крупных торговых компаниях? Подскажите, ищу проверенного поставщика перловой каши, на сайте смотрю рейтинг https://b2b-postavki.ru/proizvoditel/kasha-perlovaya-russia.html но самому все равно сложно определиться с производителем.
Если владеете информацией, подскажите, где лучше заказывать перловую кашу? Нужно немало, поэтому ошибиться не желательно. Буду благодарен за любую информацию.
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