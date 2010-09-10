Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 660
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 12:59

Добрый день. Я решила написать вам и поинтересоваться, куда стоит заглянуть уже в ближайшее время, чтобы почитать об интересных спектаклях, на которые нужно сходить? Буду вам благодарна за ответы.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей