Подскажите
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Подскажите
Добрый день. Я решила написать вам и поинтересоваться, куда стоит заглянуть уже в ближайшее время, чтобы почитать об интересных спектаклях, на которые нужно сходить? Буду вам благодарна за ответы.
Re: Подскажите
Привет. Мне самой пришлось больше часа просматривать разные сайты, а потом уже только – остановилась на одном из них. И вот не получилось остаться в стороне от вашего сообщения, на странице https://1777.ru/stavropol/one_lenta.php ... 0492&id=29 я нашла мнение, Марат Айдагулов – общественный деятель, и он часто ходит в театр. Советует открыть для себя спектакль Полины Рашкиной «Шагает солнце по бульварам». Думаю, что ссылку обязательно вам нужно куда-то сохранить, чтобы не пришлось потом, снова отправляться на поиски в интернет и начинать всё с начала.
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