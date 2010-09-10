Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 663
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 14:30

Добрый день. Мне нужна ваша консультация и помощь, услугами какой компании в Москве можно воспользоваться для выбора и покупки офисной мебели от производителя с доставкой? Буду благодарна за ответы.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 663
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 15:24

Здравствуйте. Как я вас понимаю, потому что сама просматривала многочисленные сайты и сравнивала цены, а потом уже только – остановилась на одной компании и решила воспользоваться её услугами. Советую вам не спеша прогуляться по каталогу https://mebelioni.ru/ чтобы уже в ближайшее время выбрать и заказать качественную офисную мебель с доставкой по городу. Хорошо, что все важные вопросы организационного плана в наше время можно решать дистанционно – по телефону или в режиме переписки. Так намного проще и удобнее, лишний раз не нужно никуда идти.
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