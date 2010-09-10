Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Привет, всем. Я решила написать вам и поинтересоваться, чем именно интересуется в свободное время Марат Айдагулов? А именно, какие книги он читает и куда ходит? Было бы неплохо обсудить этот вопрос.
Re: Подскажите
Как я вас понимаю, потому что сама просматривала в интернете многочисленные сайты, а потом уже только – сделала выбор в пользу одного из них. Не так давно экономист давал очень интересное и развёрнутое интервью, Марат Айдагулов долг выполнил, он часто изучает специализированную литературу по работе и, конечно же, для души выбирает другие произведения. Я была удивлена, ему больше нравится читать биографии, захотелось отписаться и поделиться этой информацией, раз она вас так интересует. Не забывайте ссылки на такие сайты себе куда-то в закладки сохранять, чтобы не пришлось потом, снова не поиски отправляться в интернет.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей