Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 663
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 14:45

Привет, всем. Я решила написать вам и поинтересоваться, чем именно интересуется в свободное время Марат Айдагулов? А именно, какие книги он читает и куда ходит? Было бы неплохо обсудить этот вопрос.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 663
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 15:34

Как я вас понимаю, потому что сама просматривала в интернете многочисленные сайты, а потом уже только – сделала выбор в пользу одного из них. Не так давно экономист давал очень интересное и развёрнутое интервью, Марат Айдагулов долг выполнил, он часто изучает специализированную литературу по работе и, конечно же, для души выбирает другие произведения. Я была удивлена, ему больше нравится читать биографии, захотелось отписаться и поделиться этой информацией, раз она вас так интересует. Не забывайте ссылки на такие сайты себе куда-то в закладки сохранять, чтобы не пришлось потом, снова не поиски отправляться в интернет.
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