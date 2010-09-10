Сообщение zevc » Сегодня, 14:45

Привет, всем. Я решила написать вам и поинтересоваться, чем именно интересуется в свободное время Марат Айдагулов? А именно, какие книги он читает и куда ходит? Было бы неплохо обсудить этот вопрос.