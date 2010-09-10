Как отремонтировать старую мебель?
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Как отремонтировать старую мебель?
Как отремонтировать старую мебель?
Re: Как отремонтировать старую мебель?
Интересный у вас вопрос, на который легко бы могли найти ответ в интернете) Но раз сами не можете, то могу вам советовать вот тут http://reporter63.ru/content/view/64778 ... ruyu-mebel полистать написанное умными людьми) Думаю прочитав все от и до больше вопросов не останется)
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