Защита рук работников
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Защита рук работников
На данный момент наше предприятие нуждается в качественных товарах, а точнее в средствах защиты, и в первую очередь в высококачественных печатках защитных. Это архиважно, потому что в нашей специфике работы важно максимально защитить именно руки. Но и переплачивать нет смысла, если качество за один и за второй вариант одинаковые, не раз было такое. Не вижу смысла отдавать просто на наценку деньги, если есть возможность найти выгоднее. Сейчас по цене меня заинтересовали варианты от МОСТОРГСПЕЦОДЕЖДА вот тут, ценник хороший. Кто там брал, без нареканий? Как сам товар, качественный?
Re: Защита рук работников
Если на вашем предприятии люди соприкасаютс с чем-то опасным и тем, что может повредить кожу рук, конечно стоит тогда максимально ответственно подходитьк выбору защитных средств. Да и даже на стройке хорошие перчатки могут стать настоящим спасением, а от некачественных толку ноль
2 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Ремонт и отделка помещений»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей