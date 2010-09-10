Защита рук работников

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Защита рук работников

Сообщение Изаура » Сегодня, 14:29

На данный момент наше предприятие нуждается в качественных товарах, а точнее в средствах защиты, и в первую очередь в высококачественных печатках защитных. Это архиважно, потому что в нашей специфике работы важно максимально защитить именно руки. Но и переплачивать нет смысла, если качество за один и за второй вариант одинаковые, не раз было такое. Не вижу смысла отдавать просто на наценку деньги, если есть возможность найти выгоднее. Сейчас по цене меня заинтересовали варианты от МОСТОРГСПЕЦОДЕЖДА вот тут, ценник хороший. Кто там брал, без нареканий? Как сам товар, качественный?
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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 150
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Защита рук работников

Сообщение Буцефалия » Сегодня, 15:34

Если на вашем предприятии люди соприкасаютс с чем-то опасным и тем, что может повредить кожу рук, конечно стоит тогда максимально ответственно подходитьк выбору защитных средств. Да и даже на стройке хорошие перчатки могут стать настоящим спасением, а от некачественных толку ноль
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