Сообщение Буцефалия » Сегодня, 15:34

Если на вашем предприятии люди соприкасаютс с чем-то опасным и тем, что может повредить кожу рук, конечно стоит тогда максимально ответственно подходитьк выбору защитных средств. Да и даже на стройке хорошие перчатки могут стать настоящим спасением, а от некачественных толку ноль