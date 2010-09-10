Кредиты
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- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Кредиты
Где можно почитать статьи о кредитах? Хочу разобраться в тонкостях
Re: Кредиты
Да знать все тонкости кредитных договоров наше время очень важно. Я изучала советы касаемо кредитов на страницах сайта https://finciti.ru/journal/tag/kredit/ Это уникальный финансовый журнал где специалисты стараются объяснить все вопросы понятным так скажем языком для обычного обывателя.Шапошникова писал(а):Где можно почитать статьи о кредитах? Хочу разобраться в тонкостях
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