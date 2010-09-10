Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Хотела у вас спросить, сколько стоит закрыть сессию? Было бы неплохо обсудить этот вопрос, и я рассчитываю, что вы поможете мне советами и отпишетесь, потому что я не знаю, с чего именно следует начать поиски в интернете.
Re: Подскажите
Здравствуйте. Могу поделиться с вами проверенной и надёжной информацией, которая в любом случае пригодится. Для начала нужно очень внимательно ознакомиться с условиями сотрудничества, тут помощь студентам дистанционных вузов написано, как можно получить и сколько будет стоить выбранная услуга. Я всегда стараюсь просматривать как минимум несколько сайтов, чтобы не пришлось потом, через какое-то время снова отправляться на поиски в интернет. В своём выборе нужно быть уверенной и поэтому – ссылку лучше себе куда-то сохранить, она вам ещё может пригодиться.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя