Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 665
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 19:36

Хотела у вас спросить, сколько стоит закрыть сессию? Было бы неплохо обсудить этот вопрос, и я рассчитываю, что вы поможете мне советами и отпишетесь, потому что я не знаю, с чего именно следует начать поиски в интернете.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 665
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 20:02

Здравствуйте. Могу поделиться с вами проверенной и надёжной информацией, которая в любом случае пригодится. Для начала нужно очень внимательно ознакомиться с условиями сотрудничества, тут помощь студентам дистанционных вузов написано, как можно получить и сколько будет стоить выбранная услуга. Я всегда стараюсь просматривать как минимум несколько сайтов, чтобы не пришлось потом, через какое-то время снова отправляться на поиски в интернет. В своём выборе нужно быть уверенной и поэтому – ссылку лучше себе куда-то сохранить, она вам ещё может пригодиться.
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