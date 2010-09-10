Сообщение klonik » Вчера, 19:36

Хотела у вас спросить, сколько стоит закрыть сессию? Было бы неплохо обсудить этот вопрос, и я рассчитываю, что вы поможете мне советами и отпишетесь, потому что я не знаю, с чего именно следует начать поиски в интернете.