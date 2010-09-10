Подскажите
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Подскажите
Привет, всем. Друзья, расскажите, куда стоит заглянуть в ближайшее время, чтобы пополнить стим? Было бы неплохо обсудить этот вопрос, и я рассчитываю на советы и комментарии со стороны.
Re: Подскажите
Здравствуйте. Я вас понимаю, сама просматривала отзывы, только потом сделала выбор в пользу одной площадки для сотрудничества на постоянной основе. Рекомендую вам внимательно ознакомиться с информацией, пополнение стим - инструкция размещена на странице, всё просто. Пополнить можно уже через минутку и средства сразу поступят на счёт. Для удобства я всегда ссылки на такие сайты себе в закладки кидаю и вам советую поступать также, чтобы не пришлось снова на поиски отправляться в интернет и начать всё с самого начала.
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