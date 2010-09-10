Сообщение klonik » Вчера, 19:52

Привет, всем. Друзья, расскажите, куда стоит заглянуть в ближайшее время, чтобы пополнить стим? Было бы неплохо обсудить этот вопрос, и я рассчитываю на советы и комментарии со стороны.