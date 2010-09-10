Стерлитамак где находится
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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Стерлитамак где находится
Стерлитамак где находится, что там необычного и интересного можно посмотреть? Я буду ехать в Уфу по рабочим вопросам, останавливаюсь на сутки в Стерлитамаке. Может на форуме есть кто-нибудь из местных? В ютубе ничего интересного про этот город не нахожу. Где еще можно посмотреть/почитать? Или там ничего особенного для туриста нет? Мало в такое верится.
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