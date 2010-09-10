Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 667
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 15:21

Есть ли у вас на примете компании, которые продают испытательные прессы? Желательно производители, не хочется переплачивать в несколько раз. Буду вам очень благодарна за любые комментарии.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 667
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 16:55

Здравствуйте. Мне самой пришлось изучать отзывы и сравнивать цены, только потом сделала выбор в пользу одного производителя, который всегда готов пойти навстречу и помочь. Решила отписаться, пресс испытательный вы сможете купить уже через несколько минут, нужно всего лишь сформировать заявку, а потом отправить её на рассмотрение менеджеру и сотрудник обязательно поделится своими рекомендациями, как это было в моей ситуации. Не стесняйтесь спрашивать, вам обязательно ответят на вопросы и помогут решить все спорные нюансы, как это было в моей ситуации. Захотелось проконсультировать и скинуть ссылку на проверенную площадку.
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