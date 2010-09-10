Сообщение klonik » Сегодня, 11:21

Добрый день. Можете проконсультировать меня и помочь советом, какой санаторий выбрать для лечения уже в ближайшее время? У меня проблемы с позвоночником ещё с детства, от курса массажей не отказалась бы.