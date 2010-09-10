Подскажите
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Подскажите
Добрый день. Можете проконсультировать меня и помочь советом, какой санаторий выбрать для лечения уже в ближайшее время? У меня проблемы с позвоночником ещё с детства, от курса массажей не отказалась бы.
Re: Подскажите
Здравствуйте. Мне самой пришлось в интернете прогуляться по разным сайтам, а потом уже только – остановилась на одном санатории и решила – пора выбрать даты и забронировать их. Больше двух лет не была в отпуске, мне срочно нужно было на восстановление. Лечение в санатории стоит недорого, на недельку или на две – тут уже зависит от вашего состояния и самочувствия. Я решила, что буду продолжать и дальше помогать своей физической оболочке – два раза в год проходить курсы лечения. Эффект есть, самочувствие улучшилось уже на второй день, теперь у меня есть режим питания и сна.
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