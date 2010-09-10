Научиться красиво говорить

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Алексеич
Гость RZN.info
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 23:26

Научиться красиво говорить

Сообщение Алексеич » Сегодня, 14:14

А вы знали, что говорить - это искусство и этому можно научиться? Прочитала статью, где есть хорошие рекомендации, тут вы узнаете, как научиться красиво говорить https://nauchitsya.ru/articles/self-development/kak-nauchitsya-krasivo-govorit/ и сможете применить эти знания на практике. Материал полезен будет взрослым и детям.
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