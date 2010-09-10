Сообщение zevc » Сегодня, 14:54

Добрый день. Никак не получается у меня остановиться на предложении о сотрудничестве с какой-то одной компанией, которая помогает осуществить переезд за границу. Прогулялась по страницам сайтов и нашла здесь instagram.com/irina_czech вид на жительство в Европе, сколько будет стоить оформить. В любом случае, вариант неплохой, можно продолжить изучать информацию. Приходилось ли кому-то из вас пользоваться услугами именно этой компании? Если да, то прошу отписаться и рассказать, как всё прошло?