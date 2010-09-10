Сообщение klonik » 11 минут назад

Привет, всем. Прошу вас поделиться рекомендациями, какую студию звукозаписи в Москве выбрать? Я решила написать и поинтересоваться, потому что не знаю, как быть в такой ситуации и вообще с чего начать поиски?