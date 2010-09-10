Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 670
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » 11 минут назад

Привет, всем. Прошу вас поделиться рекомендациями, какую студию звукозаписи в Москве выбрать? Я решила написать и поинтересоваться, потому что не знаю, как быть в такой ситуации и вообще с чего начать поиски?
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