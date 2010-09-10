Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 671
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 18:08

Привет, всем. Прошу вас поделиться рекомендациями, какую студию звукозаписи в Москве выбрать? Я решила написать и поинтересоваться, потому что не знаю, как быть в такой ситуации и вообще с чего начать поиски?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 671
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 18:22

Мне приходилось бывать на вашем месте, так что ловите полезную информацию. Для начала обязательно нужно изучить условия сотрудничества и спектр услуг вместе с ценами. Достаточно потратить совсем немного свободного времени. Студия звукозаписи Москва предлагает решить все организационные нюансы в сжатые сроки, достаточно всего лишь связаться с администратором и выбрать день, в который можно будет приехать и записать песню. Даже если трек сразу не попадёт в ротацию на радио – не расстраивайтесь, всё обязательно будет.
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