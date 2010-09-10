Окна для балкона и лоджии
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info
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Окна для балкона и лоджии
Есть очень прочный и комфортный вид остекления лоджии, этот один из видов называется Теплым остеклением.
В чем его преимущества?
- Влагоизоляция
- Теплозащита
- Максимальная шумоизоляция и это ещё не все преимущества, более подробнее можно изучить в https://www.svetokna.ru/ где также сделать предварительный расчёт, чтобы уложиться в нужный бюджет и сразу же оговорить сроки выполнения окон под заказ, а также установку.
В чем его преимущества?
- Влагоизоляция
- Теплозащита
- Максимальная шумоизоляция и это ещё не все преимущества, более подробнее можно изучить в https://www.svetokna.ru/ где также сделать предварительный расчёт, чтобы уложиться в нужный бюджет и сразу же оговорить сроки выполнения окон под заказ, а также установку.
1 сообщение • Страница 1 из 1
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