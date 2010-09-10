Сообщение Буцефалия » Сегодня, 18:55

Кроме стандартного Word/Exel интересует также последняя версия Outlook. Я до этого пользовалась пакетом Office 2007 и все по сути устраивало. Только вот племянник на какой то черт обновил систему до Windows 11, которая оказывается не поддерживает старые версии Office. Стоит вот теперь задача скачать более актуальную версию.