Где скачиваете офисный софт?

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Где скачиваете офисный софт?

Сообщение Буцефалия » Сегодня, 18:55

Кроме стандартного Word/Exel интересует также последняя версия Outlook. Я до этого пользовалась пакетом Office 2007 и все по сути устраивало. Только вот племянник на какой то черт обновил систему до Windows 11, которая оказывается не поддерживает старые версии Office. Стоит вот теперь задача скачать более актуальную версию.
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