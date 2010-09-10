Где скачиваете офисный софт?

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 152
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Где скачиваете офисный софт?

Сообщение Буцефалия » 18 фев 2023, 18:55

Кроме стандартного Word/Exel интересует также последняя версия Outlook. Я до этого пользовалась пакетом Office 2007 и все по сути устраивало. Только вот племянник на какой то черт обновил систему до Windows 11, которая оказывается не поддерживает старые версии Office. Стоит вот теперь задача скачать более актуальную версию.
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Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Re: Где скачиваете офисный софт?

Сообщение Изаура » Сегодня, 12:58

А как работает вообще Windows 11? Нет проблем с драйверами? Насколько мне известно, она не поддерживает не только старые ПО, но и с некоторым старым железом не дружит. Поэтому я пока что на Win10, и не думаю еще обновляться. Ну а что касается офисного софта, то Outlook можете скачать здесь. Там есть выборка по версиям, начиная аж с 2003. Ну или можете оттуда же скачать полный пакет последней версии Office, со всеми необходимыми дополнениями и активацией.
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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 152
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Где скачиваете офисный софт?

Сообщение Буцефалия » Сегодня, 14:16

Изаура писал(а):А как работает вообще Windows 11? Нет проблем с драйверами? Насколько мне известно, она не поддерживает не только старые ПО, но и с некоторым старым железом не дружит. Поэтому я пока что на Win10, и не думаю еще обновляться.

Да толком в работе и не проверяла как работает 11я версия. У меня же компьютер чисто по рабочим задачам, поэтому из за отсутствия офиса так и не пользуюсь им.
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